“东方红”牵手中欧班列 再谱中俄友谊新篇章

2022年1月31日14时38分，中国传统节日除夕这天，在中国一拖东方红国际陆港装车起运的75052次中欧班列启程奔赴莫斯科，成为5万列中的一员。这是千年帝都，牡丹花城开出的第一趟中欧班列，也是洛阳制造第一次搭乘中欧班列“出国”。同时这也是河南省唯一直达俄罗斯的国际货运班列线路。

2022年1月31日14时38分，中国传统节日除夕这天，在中国一拖东方红国际陆港装车起运的75052次中欧班列启程奔赴莫斯科，成为5万列中的一员。这是千年帝都，牡丹花城开出的第一趟中欧班列，也是洛阳制造第一次搭乘中欧班列“出国”。同时这也是河南省唯一直达俄罗斯的国际货运班列线路。

“东方红”见证着历史，中欧班列昭示着未来，在农历新年到来之际，他们携手前行，共赴冰雪之约，再续中俄友谊新篇章。

助力企业参与国际竞争的推进剂。“比轮船更快、比飞机更便宜”，同样的目的地，中欧班列花费时间是海运的三分之一、所需费用是空运的五分之一，这为企业产品走出去打开了更好的陆路运输通道，助力企业获得全新的发展机会，增强其国际竞争优势。铁路部门量身定制的运输方案帮助更多企业迈开了走出国门、走向世界的坚实步伐。

拓展“朋友圈”的“新桥梁”。截至目前，中欧班列开行突破5万列，通达欧洲23个国家的180余个城市，这一惊人成就充分展现了铁路货运的强劲运能，加强了我国与“一带一路”沿线国家的互联互通，拓展了世界各国合作共赢的“朋友圈”，大大缩短了“一带一路”沿线国家的距离。

激发国际物流强动能的“新邮差”。中欧班列将丝绸之路从原先的“商贸路”变成产业和人口集聚的“经济路”，让越来越多的“中国制造”走出国门，走向世界，不仅促进了国内经济的发展，也繁荣了沿线国家和地区。运送物资从抗疫物品到国际救援物资，从生活日用品到工程机械，彰显了中国的大国责任与担当。

中苏友谊之花孕育了“东方红”，千年帝都，牡丹花城开行的首趟中欧班列始于“东方红”，直达冰雪城堡莫斯科。历史悠久的“东方红”牵手新时代的“中欧班列”共同续写友谊新篇章！(赵丽丽)②