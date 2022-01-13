洛阳这项工作被全省通报表扬

刚刚，记者从洛阳市政府办公室获悉，由于2021年省重点民生实事工作突出，洛阳市被河南省政府办公厅通报表扬。

刚刚，记者从洛阳市政府办公室获悉，由于2021年省重点民生实事工作突出，洛阳市被河南省政府办公厅通报表扬。

去年一年，洛阳市认真落实省委、省政府部署要求，深入践行以人民为中心的发展思想，民生支出493.4亿元，占一般公共预算支出的76.9%。2021年洛阳重点民生实事共谋划实施巩固脱贫成果、改善生态环境、推进就业创业等11个方面63项123件具体工作，其中省重点民生实事10项13件、市重点民生实事53项110件。一年来，洛阳各级各部门紧盯年度目标任务，扎实推进各项民生实事办理。截至2021年12月底，全市123件重点民生实事，除按程序调出2件外，其余121件均顺利完成。

前不久召开的洛阳市委十二届二次全会暨市委经济工作会议、市两会都对民生实事办理工作提出明确要求，强调要围绕“一老一小一青壮”，持续加大民生投入，全力办好民生实事，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活。

根据工作部署，今年洛阳市重点民生实事工作继续从全市人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，坚持尽力而为、量力而行，集中办好提升村(社区)医疗卫生服务水平、以“人人持证、技能洛阳”建设提升就业质量、助力青年创业创新、提升城乡防灾减灾能力、促进城乡基础教育优质均衡发展、加快城镇老旧小区改造、提升城乡养老服务水平、改善提升农村人居环境、畅通城乡交通物流、深化政务便民服务等10个方面的重点民生实事，努力让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。

据了解，与洛阳一起受表彰的还有5个省辖市政府和12个省直单位。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 赵启虎）