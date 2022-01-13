洛阳辖区连霍高速解封 其他高速仍封闭

17日11时，记者从洛阳高速交警支队获悉，17日10时26分，洛阳辖区连霍高速偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站解除管制恢复通行。因降雪、道路结冰，洛阳辖区其他高速收费站封闭，禁止所有车辆上站。

17日11时，记者从洛阳高速交警支队获悉，17日10时26分，洛阳辖区连霍高速偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站解除管制恢复通行。因降雪、道路结冰，洛阳辖区其他高速收费站封闭，禁止所有车辆上站。

洛阳高速交警提醒，目前，全省禁止货车上站，请广大司机及时关注路况信息，如遇雨雪天气，请减速慢行并保持安全车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋）