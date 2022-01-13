网友建议洛阳地铁引进急救设施 市轨道集团最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：很多城市地铁站内都配置有急救设施（自动体外除颤仪，也就是AED）。公共场所人流量密集，猝死事件频发，建议洛阳地铁也能在各站点配置相应的急救设施。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：很多城市地铁站内都配置有急救设施（自动体外除颤仪，也就是AED）。公共场所人流量密集，猝死事件频发，建议洛阳地铁也能在各站点配置相应的急救设施。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：很多城市地铁站内都配置有急救设施（自动体外除颤仪，也就是AED）。公共场所人流量密集，猝死事件频发，建议洛阳地铁也能在各站点配置相应的急救设施。
洛阳市轨道集团回复：我们已积极会同相关部门参与研讨实施“红十字就在身边”应急救护一体机(AED)建设公益项目相关事宜。
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