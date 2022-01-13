提醒！交管12123平台学法减分功能暂时无法正常使用

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近登录交管12123平台，发现学法减分功能无法正常使用，无法观看视频学习，请问是何原因？何时可以恢复？
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洛阳市公安局回复：经了解，由于近期河南省交警总队服务器不稳定造成该功能异常，省总队已在加紧升级维护，请耐心等待。
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