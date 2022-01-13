洛阳公路养护部门进行除冰除雪作业 保障群众出行安全

刚刚，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，降雪后，全市各级公路养护部门启动应急预案，组织人员、机械对重点公路路段进行除冰除雪作业，防范道路积雪结冰，保障群众出行安全。 刚刚，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，降雪后，全市各级公路养护部门启动应急预案，组织人员、机械对重点公路路段进行除冰除雪作业，防范道路积雪结冰，保障群众出行安全。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）