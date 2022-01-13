刚刚，记者获悉，昨晚及时除雪，洛阳北郊机场目前正常运行。请各位旅客合理选择交通方式出行，注意交通安全。 刚刚，记者获悉，昨晚及时除雪，洛阳北郊机场目前正常运行。请各位旅客合理选择交通方式出行，注意交通安全。 洛阳市气象台发布最新天气预报，短期内受高空西南气流和地面冷空气共同影响，洛阳市有降雪天气，气温较低。预计： 今天白天到夜里，洛阳全市小雪转阴天，东北风3级到4级，气温-5℃到0℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 李征/视频)