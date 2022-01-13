受雨雪天气影响，洛阳部分公交线路调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，受雨雪影响，部分公交线路停运或调整。

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，受雨雪影响，部分公交线路停运或调整。 刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，受雨雪影响，部分公交线路停运或调整。 暂时停运线路： 36路、42路、47路、V6路、V19路、便民5号线、72路、83路、93路、便民3号线 调整线路： 62路:在龙和西街伊洛路掉头返回，不上李屯特大桥 63路:在王城大道关林路口掉头返回 65路:在学府街伊洛路掉头返回，不上李屯特大桥 24路、27路、45路：在周山大道芳华路口掉头返回 1路、D1、98路:调整至中电阳光发车 14路:走中州西路、武汉路、联盟路、天津路，之后恢复原线 21路:走武汉路、联盟路，之后恢复原线 31路:走联盟路、南昌路、西苑桥、学府街，之后恢复原线 46路:在武汉南路口掉头返回 11路:在牡丹广场掉头返回 12路:改由南苑路直行南昌路，不再绕行乐山路，去程回程线路一致 32路:在玄武门大街纱厂路掉头返回 50路:在东方医院掉头返回 202路:在九都路浅井南路口掉头返回 207路:走长安路、西苑路、南昌路、九都路，之后恢复原线 40路:在浅井头掉头返回 41路:在杨文路西侧路口转盘附近掉头返回 70路:走西苑路、牡丹广场、南昌路，之后恢复原线 寇店环线:暂不进五龙 V17路:走联盟路、南昌路，之后恢复原线 51路:在邙岭大道国花路口掉头返回 52路:在杨村掉头返回 73路:在徐家坑掉头返回 95路:走南昌路、河洛路、瀛洲桥，之后恢复原线，去程回程线路一致 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 赵承）