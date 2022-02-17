参加河南省高等教育自学考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育考试院”网站消息，我省高等教育自学考试2022年下半年报名考试日程安排已出。

参加河南省高等教育自学考试的洛阳考生请注意！据“河南省教育考试院”网站消息，我省高等教育自学考试2022年下半年报名考试日程安排已出，具体安排如下：

河南省高等教育自学考试2022年下半年报名考试

日程安排

说明：1.2022年下半年河南省高等教育自学考试报名日程安排中的专业代码为原专业代码，专业名称为调整后的专业名称。2.我省专业调整合并的过渡期为2021年上半年-2022年上半年，过渡为一年半。2022下半年，考生在报名报考、参加考试、毕业申请时等仍使用原专业代码，专业名称和主考学校为调整后的专业名称和主考学校，专业考试计划暂时不变。3.新旧专业对照请看我院官网公布的《河南省高等教育自学考试委员会关于河南省高等教育自学考试专业调整的通知》。⑥