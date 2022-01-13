洛阳外迁高中规划设计方案完成联展

16日，市教育局、市自然资源和规划局联合举办了洛阳市外迁高中规划设计方案评审会议，邀请7名建筑行业专家现场踏勘外迁学校选址，听取设计汇报并提出建议。

专家提出建议

16日，市教育局、市自然资源和规划局联合举办了洛阳市外迁高中规划设计方案评审会议，邀请7名建筑行业专家现场踏勘外迁学校选址，听取设计汇报并提出建议。

“此次外迁工程规模宏大、设计精细，方案融入了许多洛阳古都元素，选址好、环境好，足以体现洛阳对教育的重视。”全国工程勘察设计大师、中国建筑西北设计研究院总建筑师赵元超说。

郑州大学建筑学院教授、博士生导师张建涛对此次外迁规划设计方案表示赞赏：“原有校舍的空间条件无法满足新的教学理念需求，外迁之后可以为在校师生提供更好的教育条件，也减轻了一部分城市压力。”

在现场听取了7所外迁高中的设计汇报之后，与会专家积极讨论，提出了一些优化意见。

自本月1日起，市规划展示馆对外迁高中的规划设计方案进行了为期15天的联展，共邀请5000多名学生、教师、家长及社会各界关心教育的人士现场参观，征集意见和建议。市自然资源和规划局还开通了线上渠道，在官方微信公众号征集意见。截至15日联展结束，共征集到建议300余条，涉及建筑形式、交通组织、功能布局等多个方面。

市自然资源和规划局有关负责人表示，此次高中外迁是实施教育均衡发展的重要举措，在16日、17日为期两天的专家评审结束后，将综合各方意见和建议，积极优化外迁高中设计方案，在提交市有关会议审核通过之后尽快开工，加快建设现代化高中，为建设幸福洛阳、持续增进民生福祉作贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)