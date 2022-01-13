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洛阳人必买年货有哪些？评选结果出炉！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.17 08:55

　　洛阳人过年必买什么年货？哪些年货最受洛阳市民欢迎？作为“云舞洛阳时·嗨购过大年——2022全国网上年货节”洛阳专场活动的一项重要内容，昨日，由市商务局、洛阳日报报业集团主办的“最是家香味”洛阳人必买年货评选榜单出炉，排名前三位的分别是洛阳市川宇农业开发有限公司的高山玉米糁、正大食品企业(洛阳)有限公司的小酥肉、洛阳馋福食品有限责任公司的牛肉酱。

　　为深入贯彻落实省委、省政府“扩大内需战略，促进消费持续”工作部署，市商务局举办了“云舞洛阳时·嗨购过大年——2022全国网上年货节”洛阳专场活动。其间，为充分发挥县区地域产品的特色优势，提高县区企业知名度，经县区商务主管部门推荐和企业自荐，“最是家香味”洛阳人必买年货评选活动共有39家企业参与申报，参选产品76个，包含杂粮、糕点副食、蔬菜、水果、食品调味、禽蛋、牛奶等7个类别。

　　本次评选活动在掌上洛阳客户端、“洛阳晚报”微信公众号、洛报购时惠等平台上开展线上投票活动，主办方收到有效投票近30万票。同时，市商务局、市市场监督局、市农业农村局等部门的专业人士参与线下评比打分。根据品牌知名度、顾客接受度、年产量、发展前景、地域代表性等综合条件，主办方按照公众评选和行业主管部门评审得分各占70%和30%进行综合计算，产生排名前二十的产品，即2022“最是家香味”洛阳人必买年货产品。

　　据悉，本次活动获奖产品后续将在购时惠平台逐步上架销售，市民可在家线上下单，平台送货上门。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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