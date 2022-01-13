一张治“共病”的“药方”

“通过共性问题的未巡先改和持续整改，有效补齐了干部队伍能力作风方面的短板弱项，大家干事创业的劲头更足了。”日前，市住建局有关负责人说。

“通过共性问题的未巡先改和持续整改，有效补齐了干部队伍能力作风方面的短板弱项，大家干事创业的劲头更足了。”日前，市住建局有关负责人说。

去年以来，市住建局持续抓好巡察反馈问题整改，在完成多个片区老旧小区改造的基础上，按照“能力作风建设年”活动要求，主动对照市委巡察共性问题清单，着眼群众期盼未巡先改，推动解决了新摸排出的119个问题楼盘的遗留问题。同时，开展一站办、网上办让群众“少跑腿”，优化审核审批流程给企业发展“去门槛”，降低收费标准让企业“轻装前行”，市县联动使营商环境更优质。

这种新气象，是市委巡察机构为推动全市“能力作风建设年”活动走深走实，在新一届市委巡察开始之前，通过推动被巡察党组织开展共性问题未巡先改和持续整改提醒，激励广大干部在学、比、干中争先进、创一流所带来的的变化。

市委换届以来，市委巡察机构主动站位全市中心工作大局，为全市各级党组织开出一张治“共病”的“药方”——全面梳理总结出十一届市委巡察发现的5方面23条共性问题，作为“能力作风建设年”对照检查的重要内容，治“病症”于未发之时，推动未巡先改、即知即改、全面整改。“药方”涉及领导班子担当履责意识不强、主动作为不够、干事创业劲头不足、贯彻落实上级决策部署有差距、党建工作存在薄弱环节等方面，列出了具体“病症”，为各级党组织和党员干部“对号入座”、对照整改提供了具体参照。团市委对照共性问题清单，制定整改举措51项，进一步激励团员青年在副中心城市建设中建功立业；派驻市政府纪检监察组提前请审计部门对所派驻的3家单位开展财务审计，自查自纠不规范问题，更好地发挥服务协调职能。此外，市委巡察机构还对主要负责人发生调整的56家被巡察党组织开展巡视巡察问题持续整改提醒，通过移交整改提醒函、巡察反馈意见和需要关注的重点问题清单，进一步压实整改主体责任和第一责任人责任。

通过共性问题的未巡先改和重点问题的持续整改，广大党员干部在查改贯通中锤炼过硬能力、在建治并重中锻造过硬作风，干事创业氛围更加浓厚，担当作为的热情更加充盈，更好地服务全市经济社会发展。

“下一步，市委巡察机构将以‘能力作风建设年’活动为契机，创新方式方法，持续加强巡察整改和成果运用，坚持严的主基调和激励干部干事创业相统一，坚持‘治未病’和‘治已病’相统一，为‘建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌’提供坚强政治保障。”市委巡察办相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 王萌）