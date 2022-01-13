人手一“墩” 洛阳这个学校实现了“冰墩墩自由”

昨日，我市中小学生陆续报到返校。目前正值北京冬奥会，可爱的“冰墩墩”和红红火火的元宵节灯笼，成了各学校的“团宠”。在“双减”实施后的第一个寒假，孩子们书面作业少了，在返校首日纷纷交上一份份生动有趣的实践作业。

昨日，我市中小学生陆续报到返校。目前正值北京冬奥会，可爱的“冰墩墩”和红红火火的元宵节灯笼，成了各学校的“团宠”。在“双减”实施后的第一个寒假，孩子们书面作业少了，在返校首日纷纷交上一份份生动有趣的实践作业。

老城二小学生进行冬奥会主题绘画作品比拼

返校首日 航天元素走入校园

“航天员”空降，现场拆福袋、许愿望……新学期伊始，洛阳中小学生花式受宠，礼物、惊喜收不停。

张衡街小学老师身着“航天员”服装迎接学生

昨日上午，在张衡街小学校门口，两名酷酷的“航天员”迎接孩子们返校，不少学生上前和他们击掌、合影。孩子们入校后将手工制作的红灯笼等挂在校园里，聚在一起猜灯谜。

“这两名‘航天员’都是老师装扮的，我们希望用这种方式给孩子们带来新学期的惊喜，希望孩子们能像航天员一样坚定理想信念，成为懂感恩、勤锻炼、爱探究、乐生活的少年！”该校校长杨四伟说，在观灯展、猜灯谜活动中，孩子们也会对中华传统文化有更深刻的理解。

新学期，还有学校用心愿墙、新年福袋等，帮学生树立新目标。“我今年一定要好好学习、坚持锻炼，长大也当一名足球运动员，像王珊珊大姐姐一样为国争光！”在景华实验小学，该校三(8)班学生韩奕哲将自己的心愿贴上了心愿墙。

在市二外洛龙校区、王城小学等学校，老师们将棒棒糖、特制的新年书签等发给学生，希望大家在新学期有个甜甜的开端，快乐开学。