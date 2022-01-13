电动四轮车驾驶人肇事逃逸 偃师交警快速侦破案件

近日，市公安局偃师分局交警大队通过一个破损的后视镜，仅用4个小时，快速侦破一起无牌低速电动四轮车肇事逃逸案件。

近日，市公安局偃师分局交警大队通过一个破损的后视镜，仅用4个小时，快速侦破一起无牌低速电动四轮车肇事逃逸案件。

13日6时42分左右，市公安局偃师分局交警大队接到报警，偃师区顾刘路缑氏村路段疑似发生交通事故，经120现场确认，受害者已无生命体征。

交警大队事故科民警到达现场后，只见受害者躺在路边，现场只遗留下一个破损的后视镜和两片碎片。刑侦、交警共同进行现场勘查和分析，认定此案为一起交通肇事逃逸案。

随后，市公安局偃师分局交警大队成立专案组，进行案发现场勘查和周边摸排走访。办案民警发现，事发现场没有监控，此外，因案发时间较早，也没有目击者。散落在事故现场的那个后视镜，成了破案的唯一线索。

根据经验，办案民警判断这应该是一辆低速电动四轮车或电动三轮车的后视镜。随后，办案民警立即拿着后视镜咨询多名修车师傅，确认肇事车辆是一辆某品牌的低速电动四轮车。最终，办案民警在市公安局偃师分局情指联勤中心的协助下，锁定了肇事者董某，并在事故发生仅4个小时后，找到了董某及肇事车辆。

经审讯，董某对交通肇事逃逸的事实供认不讳。目前，此案正在进一步办理中。

办案民警提醒，在交通事故中，肇事者千万不能逃逸，应在尽快救助事故伤者的同时主动接受调查，并依法承担自己的责任。只有这样，才能使他人和自己的损失降到最低。交通肇事逃逸不仅违法，还有违伦理道德，结果往往要承担更重的责任。