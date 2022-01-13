王城公园打造灯会品牌 带火洛阳春节期间夜游市场

春节期间，王城公园迎春灯会成为热门打卡地。王城公园迎春灯会已走过30多年的历史，它何以经久不衰？这对洛阳文旅产业发展有何启示？记者对此进行了采访。

虎虎生威

春节期间，王城公园迎春灯会成为热门打卡地。王城公园迎春灯会已走过30多年的历史，它何以经久不衰？这对洛阳文旅产业发展有何启示？记者对此进行了采访。

洛阳制灯历史悠久

正月十五，晚7时许，王城公园内游人如织。大家戴着口罩、有序赏灯，沉浸在光影世界中。

今年的迎春灯会以“龙腾虎跃闹新春 华灯璀璨耀王城”为主题，共打造80余组栩栩如生的大、中型彩灯和5万余盏氛围装饰灯，为游客营造了浓浓的节日氛围。“晚上吃完饭，一边逛公园一边看彩灯，真惬意！”市民张和英告诉我们。

“过大年、逛公园、赏花灯”是洛阳市民春节期间不可或缺的一项休闲娱乐活动。王城公园副主任程金发介绍，洛阳制灯历史悠久，其中以洛阳宫灯最为知名。洛阳宫灯是国家级非物质文化遗产，始于东汉，兴于隋唐，这为洛阳制灯产业的发展打下了坚实基础。

为丰富市民的业余生活，自1989年起，我市在王城公园举办迎春灯会，至今已举办了30多年。王城公园的制灯水平不断提高，来园内观灯的人数逐年递增，取得了较好的社会效益和经济效益。