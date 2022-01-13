2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是洛阳发展史上极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势和超出预期的困难挑战，全市上下在市委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神作为总纲领、总指引、总遵循，高标准高质量开展党史学习教育，传承弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念，以思想观念大解放推动改革发展大突破，紧抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，锚定经济总量万亿级目标，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，扎实做好“六稳”“六保”，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。综合实力稳中有“进”。

政府工作报告

——2022年2月12日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上

洛阳市人民政府代市长 徐衣显

各位代表：

现在，我代表市人民政府，向大会报告工作，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2021年工作回顾

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是洛阳发展史上极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势和超出预期的困难挑战，全市上下在市委坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，把习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神作为总纲领、总指引、总遵循，高标准高质量开展党史学习教育，传承弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念，以思想观念大解放推动改革发展大突破，紧抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，锚定经济总量万亿级目标，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，扎实做好“六稳”“六保”，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。综合实力稳中有“进”。实现地区生产总值5447.1亿元、增长4.8%，经济总量保持全国城市前45位。产业结构稳中调“优”。高新技术产业、六大高成长性制造业增加值占规上工业比重分别达到43.9%和33.8%，工业稳增长和转型升级连续三年获国务院督查激励。服务业增长8.4%。粮食总产达到48.2亿斤。质量效益稳中向“好”。一般公共预算收入完成397.9亿元、增长4.8%。规上工业利润增长34.4%，位居全省前列。全市万元规模以上工业增加值能耗下降3.39%，超额完成空气质量改善年度目标。人民生活稳中提“质”。民生支出占一般公共预算支出比重高于全省平均水平，居民人均可支配收入增速持续高于GDP增速。常住人口城镇化率达到64.98%。公共服务体系日益完善，省市民生实事圆满完成。

一年来，我们主要做了以下工作：

(一)防汛抗疫实现双战双胜。面对历史罕见的特大洪涝灾害，在市委统筹调度下，坚持人民至上、生命至上，交出了平安度汛、灾后重建的“洛阳答卷”。持续抓好常态化疫情防控和应急处置，全市疫情防控形势总体稳定；平战速转、果断处置新安疫情，在最短时间圈住封死扑灭，洛阳抗疫的优秀战绩被广泛点赞！

(二)经济运行保持总体平稳。树牢“项目为王”鲜明导向，落实领导分包、联审联批、专班推进等长效机制，“三个一批”项目总数、总投资额均居全省前列，529个省市重点项目超额完成年度投资目标。全面开展“万人助万企”活动，推出工业“标准地”出让等25项优惠政策“帮扶包”，3384个诉求及时解决，减税降费110亿元。加快建设国家文化和旅游消费示范城市，投放1.6亿元消费券和补贴资金，推动消费扩容提质，社会消费品零售总额超过疫情前水平、同比增长8.8%。

(三)创新引领促进转型升级。创新平台提质扩量，普莱柯P3实验室纳入国家规划，龙门实验室入选第二批省实验室，中国洛阳知识产权保护中心获批，一批市级重点实验室、产业研究院、新型研发机构、中试基地挂牌成立，河南科技大学新增博士硕士学位授权点数量全省第一，洛阳理工学院大学科技园、洛阳留学人员创业园晋级“国家队”。新增创新平台396家、高新技术企业148家，新备案科技型中小企业2228家。关键技术攻关取得新突破，获得国家科技进步奖3项，入围省“揭榜挂帅”项目2个，攻克“卡脖子”项目7个。传统产业加快转型升级，“三大改造”实现规上工业企业全覆盖，中国船舶725所填补我国海底实验站钛合金框架制造技术空白，洛轴荣获国家工业产品绿色设计示范企业，4家企业荣获中国质量奖提名奖，10家企业入选省级智能车间(工厂)，新增省级“首台套”5项、数量全省第一，4家企业获评省大数据产业示范项目。高成长性企业培育成效明显，87家市级试点企业营收增长18.5%，新增百亿级企业2家，入围国内500强3家、制造业500强4家，涧光股份、中航光电成为国家制造业“单项冠军”，洛钼集团位居全省民企百强榜首，入选省级以上“专精特新”中小企业60家，中钢洛耐科创板上市获得通过。产业集群加快培育，装备制造业营收突破2000亿元，新材料产业超千亿，9大产业集群突破3000亿元。研发投入强度居全省前茅，创新生态不断优化，高质量发展的动能更加强劲！

(四)城市提质步伐持续加快。铁路枢纽总图规划获批，呼南高铁焦济洛平段纳入国家规划，“十字型”高铁枢纽建设迈出关键一步。郑西高速栾双段、二广高速城区段改扩建工程竣工通车，6条高速同时在建。地铁1、2号线相继运营、实现换乘。唐寺门立交等386项工程竣工，西韩立交等189项工程加快实施，城区路网更加畅通。610个老旧小区改造提质、焕发新生，中心城区40个游园、51个停车场建成投用，集中供热普及率达到95.1%。以开发区为载体，推动县域经济差异化高质量发展，宜阳入选县域治理“三起来”示范县，汝阳产业集聚区获评国家新型工业化产业示范基地。21处功能完善、服务暖心的“青年驿站”建成开放，首批2条省级示范步行街全部落户我市，铜驼暮雨步行街等特色街区成为青年文旅消费“打卡地”，青年友好型城市建设全面起势。

(五)全面推进乡村振兴开局良好。落实落细“151”工作举措，乡村振兴投入总额、增速均居全省第一。坚持“四个不摘”，1.39万户监测对象实现帮扶措施全覆盖。287个“三清两建”试点村清收集体资金2.3亿元、固定资产5.7亿元；落地乡贤返乡创业项目558个；52个市级试点村招募运营商37个；34个试点集镇谋划实施项目233个；312个“三变”改革试点村流转土地19.2万亩，3011个行政村(社区)集体经济收入全部达到5万元以上、84%的村超过10万元。国家级农业产业强镇达到3个，省级现代农业产业园达到5个。新改厕8.5万户，半数以上村庄实现垃圾分类处理，农村污水处理率达到55%，洛阳农村人居环境整治成绩全省第一。我市获评全国首批“四好农村路”建设市域突出单位。孟津区朱寨村荣获“中国美丽休闲乡村”称号，洛龙区夏庄等4个村入选全国乡村治理示范村，宜阳县获评全国村庄清洁行动先进县，伊川县“五清一提”乡村专项治理工作受到中央农办表彰，新安县入选全省乡村振兴示范引领县，新安县北冶镇农村综合改革试点成为全省样板。

(六)改革开放全面持续深化。重点改革攻坚突破，15家市属企业重组整合基本完成，洛轴混改加快推进，334项管理权限下放县区，开发区改革全面推开，省直管县财政体制改革顺利实施，市与区财政体制改革不断深化。双向开放持续扩大，自贸区形成181项制度创新成果，综合保税区通过国家验收，中国服务外包示范城市成功获批，外贸进出口232.4亿元、增长20.4%；招商引资签约亿元以上项目366个、总投资额2605亿元，360中部数字安全科技创新总部、华为新基建发展中心等一批重大项目成功落地。营商环境更加优化，“最多跑一次”事项占比达97%，企业开办“一日办结”“一照通行”，项目审批实行“容缺办理”，工程建设项目审批时限全省最短。

(七)文旅文创深度融合发展。隋唐大运河国家文化公园、汉魏洛阳城遗址博物馆进入国家“十四五”重点项目库，隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头国家考古遗址公园等加快建设，全市博物馆、纪念馆达到102家。古城特色文化街区、重渡沟风景区成功创建国家级夜间文旅消费集聚区，洛龙区入选省级全域旅游示范区。《唐宫夜宴》《龙门金刚》《风起洛阳》等剧目火爆出圈，一批沉浸式体验项目落地实施，“洛阳礼物”文创设计突破1000款。全市接待游客1.17亿人次，旅游总收入923.5亿元，分别增长25.7%、16.1%。千年古都彰显出古今辉映、近悦远来的独特魅力！

(八)全域生态保护成效显著。严格落实“六控”措施，深化“四大结构”调整，空气质量综合指数、PM10浓度、PM2.5浓度、优良天数实现“三降一升”。实施“两清一护”小流域治理、四水同治等工程282个，城市区黑臭水体动态清零，13个国省控断面水质达标率100%。推动国土绿化提速提质，实施造林32.6万亩，森林覆盖率达45.8%。矿山生态修复治理1.08万亩。土壤环境质量总体稳定。我市通过国家公交都市验收，栾川入选国家水土保持示范县，洛宁、宜阳分别成为国家级生态文明建设示范县、省级生态县，天池山等入选国家森林康养基地试点建设单位。全市生态质量显著改善，蓝天白云、绿水青山成为常态！

(九)民生保障力度持续加大。深入践行以人民为中心的发展思想，民生支出493.4亿元，占一般公共预算支出的76.9%。深入推进“人人持证、技能洛阳”建设，发放创业担保贷款17.8亿元，新增城镇就业11.4万人。促进教育优质均衡发展，新建改扩建公办幼儿园22所、城镇义务教育学校21所、农村义务教育寄宿制学校25所；城市区高中迁建工作全面启动；郑州大学洛阳校区、河南中医药大学洛阳校区迎来首批新生。完善医疗养老服务，国家呼吸区域医疗中心和5个省级区域医疗中心获批，中医骨伤科国家区域医疗中心加快建设，河科大二附院、市妇幼保健院晋级三甲，豫西公共卫生中心、市中医院伊滨医院、河科大一附院肿瘤大楼项目一期主体完工，省第二儿童医院一期即将投用；洛阳再次荣膺“国家卫生城市”称号；建成县级特困供养机构15个、街道综合养老服务中心58个、社区养老服务设施815个。体育事业加快发展，市第十四届运动会暨第三届全民健身大会成功举办；洛阳姑娘鲍珊菊喜获奥运冠军、实现我市奥运金牌“零突破”，中国女足队长洛阳姑娘王珊珊率队夺冠亚洲杯、获得最有价值球员。社会保障水平不断提升，企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险等参保人数持续扩大。加强和创新社会治理，社会大局保持安全稳定。

一年来，我们自觉接受人大监督、政协民主监督和社会监督，认真办理人大代表建议和政协提案，全面推进依法行政，不断强化审计监督。深入开展“解放思想大讨论”，全面实施“三转三优”行动，思想观念转变更新，行政效能显著提高。坚决落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，政府系统党的建设、意识形态、廉政建设进一步加强。全力支持国防和军队改革发展，深化双拥共建，保障退役军人合法权益。民族宗教工作创新推进，妇女儿童、残疾人、红十字、慈善等事业健康发展，外事侨务、统计调查、对台、档案、史志、气象、地震、人防、援疆等工作都取得了新的进展。

各位代表！成绩的取得，最根本在于以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引；得益于省委省政府和省直单位的关心厚爱、指导帮助，得益于市委的坚强领导、科学决策、全面统筹，得益于市人大、市政协、各民主党派、工商联、人民团体的有效监督、大力支持，得益于全市人民的团结拼搏、锐意进取。在此，我代表市人民政府，向辛勤工作在各条战线的干部群众，向人大代表、政协委员，向各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体，向驻洛部队、武警官兵和公安干警，向离退休老领导、老同志，向关心支持洛阳发展的社会各界人士和海内外朋友们，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

肯定成绩的同时，我们也清醒看到存在的问题和不足：现代化建设水平还不够高，与万亿级目标还有较大差距，稳增长的任务还比较重；发展的质量效益还不够好，产业结构不够优，创新引领发展的效应还不突出，城市聚合创新资源的能力需要进一步增强，要素市场化配置改革亟待深化；防范化解风险隐患的压力还比较大，防灾救灾减灾和应急管理体系还不够完善；政府效能还不够强，一些干部的能力素质与现代化建设新任务新要求还不相适应，发挥优势、抢抓机遇、攻坚克难的本领还不足，以改革思维、市场方式破解问题需要进一步加强。针对这些问题，我们一定高度重视，尽心竭力加以解决。