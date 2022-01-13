洛阳今日阴天转小雪 气温-3℃到0℃

预计今天白天洛阳阴天转小雪，偏南部分地区中雪，东北风3级到4级，气温-3℃到0℃。

虽然已进入“七九”，但冷空气依然频繁。这不，又一轮降雪要来了！

据中央气象台消息，从昨天开始到18日，我国大范围雨雪天气再度来袭。这是自2月以来的第三轮大范围雨雪天气过程，影响范围超过25个省份，具有影响范围广、降水相态复杂、部分地区降水时间长等特点。

中央气象台预计，本轮雨雪天气过程主要影响我国中东部地区；西北地区中东部、华北中西部、黄淮等地有小到中雪或雨夹雪；江南、华南等地有小到中雨，局地大雨。其中，甘肃、宁夏、陕西、河南等地的降雪主要出现在16日至17日。

雨雪天气出现的同时，气温也将下降。16日17时，省气象台发布道路结冰黄色预警称，16日20时到17日12时，三门峡、洛阳、平顶山等地将出现路表温度低于0℃、对交通有较大影响的道路结冰。

记者从市气象局了解到，根据最新气象资料分析，短期内受高空西南气流和地面冷空气共同影响，洛阳有降雪天气，气温较低。预计今天白天我市阴天转小雪，偏南部分地区中雪，东北风3级到4级，气温-3℃到0℃；今天夜里到明天白天阴天转小雪或零星小雪，东北风转西北风3级左右，气温-4℃到1℃。气象部门提醒，雨雪、大风、降温将给大家的出行和健康带来不利影响，请大家做好应对，特别是气温下降对老年人、孕产妇、婴幼儿和心脑血管疾病、呼吸系统疾病等慢性病患者，以及长时间在户外工作的人群，要提前做好防寒保暖准备。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)