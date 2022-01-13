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洛阳入围元宵节综合热度城市TOP10
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.16 21:59

　　16日，记者获悉，国内旅行平台同程旅行日前发布2022年元宵节夜游热度相关数据，洛阳入围元宵节综合热度城市TOP10。

　　同程旅行大数据显示，元宵节期间，“夜游”关键词在平台搜索热度较春节期间增长约168%，各地仍以夜间游园、赏灯的传统方式庆祝元宵。在节日期间的城市热度方面，2022年元宵节综合热度TOP10的城市分别为广州、北京、上海、南京、成都、杭州、西安、重庆、长沙、洛阳。

　　元宵节“青春瀍河·创新瀍河”灯光秀表演活动现场，千架无人机不时在空中变化出相应的图案文字，为市民送上了一场视觉盛宴；隋唐城遗址植物园内打铁花表演浓烈绚烂，舞火龙表演火爆喜庆；龙门石窟景区的沉浸式灯光秀，让游客沉浸在流光溢彩的场景中……15日晚，洛阳多个景区举行了丰富多彩的文旅活动，吸引众多市民前来夜游。

　　在河洛山乡，热热闹闹的民俗活动将传统佳节推向高潮。在伊川县二程文化园，趣味投壶、程府招亲、趣味红包树等特色活动让让游客过足了瘾；在宜阳县锦屏水街，扇子舞、划旱船、抬花轿等表演营造浓浓的传统佳节氛围……人们走上街头赏灯、猜谜、看表演，沉浸在浓浓的节日氛围中。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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