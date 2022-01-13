了不起！洛阳18岁小将开启欧洲足坛留洋生涯

16日傍晚，上海海港足球俱乐部官宣：18岁球员贾博琰转会加盟瑞士苏黎世草蜢足球俱乐部，正式开启留洋生涯。

16日傍晚，上海海港足球俱乐部官宣：18岁球员贾博琰转会加盟瑞士苏黎世草蜢足球俱乐部，正式开启留洋生涯。

贾博琰2003年11月出生于洛阳，小学时曾在涧西区西苑路实验小学就读，展现出优秀的足球天赋。他曾代表洛阳队征战省青少年足球冠军赛并夺得亚军。后来，他来到上海，一边读书，一边接受专业训练。

2018年，在U15全国锦标赛中，贾博琰在8场比赛中打进17个进球，荣膺最佳射手称号。2020年8月31日晚，在中超联赛第八轮苏州赛区的比赛上，贾博琰在下半场82分钟出场，以16岁零275天的年龄完成了其职业生涯首秀，创造了该俱乐部历史上中超出场最年轻球员的纪录，同时也成为中超联赛历史上第三年轻的出场球员。

贾博琰能够成功加盟瑞士草蜢俱乐部，其个人能力及所蕴含的成长潜力，是最大的因素。贾博琰非常喜欢阿扎尔。他速度快、脚下技术好，大局观强，门前嗅觉灵敏，能够胜任前场多个位置。

上海海港足球俱乐部对贾博琰的留洋计划给予全力支持，并勉励他：不断努力，不断进步，早日亮相欧洲足球赛场，继续提升足球技能，积累实战经验，为中国足球贡献一份力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)