紧急扩散！因道路结冰，洛阳部分高速站口临时封闭

16日晚间，记者从洛阳高速交警支队获悉，16日19时40分，因道路结冰，洛阳辖区洛栾高速全线、郑栾高速(原尧栾西高速)龙峪湾站、白云山站、木札岭站临时封闭。 16日晚间，记者从洛阳高速交警支队获悉，16日19时40分，因道路结冰，洛阳辖区洛栾高速全线、郑栾高速(原尧栾西高速)龙峪湾站、白云山站、木札岭站临时封闭。 因施工，二广高速龙门服务区施工封闭，其他高速正常通行。 洛阳高速交警提醒，雨雪天气将至，请广大司机注意及时关注路况信息，尤其行至山区、桥梁等路段时，注意减速慢行，保持安全车距。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)