抓紧去办！今后，养老保险等多项社保待遇等将通过社保卡发放

记者从洛阳市社保中心获悉，根据国家、省相关要求，日前洛阳已全面启动使用社保卡发放社保待遇工作。

记者从洛阳市社保中心获悉，根据国家、省相关要求，日前洛阳已全面启动使用社保卡发放社保待遇工作。在此提醒正在享受社保待遇但未领取社保卡、或已领取社保卡但尚未激活金融账户功能等人员，尽快于今年5月31日前进行领卡、激活、变更等。

哪些社保待遇将通过社保卡发放？如何进行待遇发放账户变更？16日，记者采访相关部门为您解答。

社保卡已实现“一卡多能”，安全又便捷

记者从市社保中心了解到，今后，凡参加企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险和失业保险待遇享受人员，将统一通过社保卡领取待遇(含代发补贴)。

使用社保卡领取相关待遇有何优势？洛阳市人力资源社会保障电子政务中心主任王楠介绍，社保卡具有普及率高、使用便捷、功能多样、安全高效的优势。一方面，使用社保卡领取社保待遇，便于核实领取对象的身份信息，实现“一人一卡”、方便群众取用，从根本上解决“一人多卡”、待遇发放不及时等突出问题。另一方面，目前我市已推行第三代社保卡，兼具乘坐公交、地铁、图书借阅等丰富功能，相比传统存折避免了折损、被复制等风险可能，安全系数高且使用更加便捷。

针对老年人关心的使用社保卡发放待遇，不能像存折一样看到每一笔待遇明细的问题，市社保中心相关部门负责人介绍，目前中心已和相关银行沟通协调，针对有需求的老年人，可实现“一人一卡一本”，即使用社保卡领取社保待遇的老年人，同时还能通过“一本”用于辅助查看待遇明细。目前此项工作正在有序进展中。