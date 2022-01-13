洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

抓紧去办！今后，养老保险等多项社保待遇等将通过社保卡发放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.16 22:08

　　记者从洛阳市社保中心获悉，根据国家、省相关要求，日前洛阳已全面启动使用社保卡发放社保待遇工作。在此提醒正在享受社保待遇但未领取社保卡、或已领取社保卡但尚未激活金融账户功能等人员，尽快于今年5月31日前进行领卡、激活、变更等。

　　哪些社保待遇将通过社保卡发放？如何进行待遇发放账户变更？16日，记者采访相关部门为您解答。

　　社保卡已实现“一卡多能”，安全又便捷

　　记者从市社保中心了解到，今后，凡参加企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险和失业保险待遇享受人员，将统一通过社保卡领取待遇(含代发补贴)。

　　使用社保卡领取相关待遇有何优势？洛阳市人力资源社会保障电子政务中心主任王楠介绍，社保卡具有普及率高、使用便捷、功能多样、安全高效的优势。一方面，使用社保卡领取社保待遇，便于核实领取对象的身份信息，实现“一人一卡”、方便群众取用，从根本上解决“一人多卡”、待遇发放不及时等突出问题。另一方面，目前我市已推行第三代社保卡，兼具乘坐公交、地铁、图书借阅等丰富功能，相比传统存折避免了折损、被复制等风险可能，安全系数高且使用更加便捷。

　　针对老年人关心的使用社保卡发放待遇，不能像存折一样看到每一笔待遇明细的问题，市社保中心相关部门负责人介绍，目前中心已和相关银行沟通协调，针对有需求的老年人，可实现“一人一卡一本”，即使用社保卡领取社保待遇的老年人，同时还能通过“一本”用于辅助查看待遇明细。目前此项工作正在有序进展中。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 开学后，洛阳中小学校实行封闭式管理
  • 最新通知！洛阳中心城区出租车调价
  • 徐衣显主持召开市政府第104次常务会议
  • 洛阳涧西区今年将建设8个大型停车场
  • 洛阳着力提升城市功能品质与青年的契...
  • 6月底前， 洛阳将实现新时代文明实践...
  • 洛阳纳税人注意！即日起办理年度汇算...
  • 洛阳今日阴天有雾和霾 气温-3℃到2℃
  • 新学期开学啦！【组图】
  • 两辆老摩托，一颗孝子心
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    千架无人机夜空飞舞 ...
    精准科学调控 拉长观赏...
    云端赏年俗 隋唐闹元宵...
    猜灯谜 闹元宵【组图】
    精彩热帖

    欢天喜地闹元宵

    王城公园赏花灯

    勇成摄影 乡村大锅菜

    石子之眼 绿萼梅
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605