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免门票活动首日，洛阳景区客流整体平稳有序
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.16 19:41

　　自2月16日起，河南226家3A级及以上景区对全国游客免门票，我市38家A级景区参与其中。16日，记者走访我市部分景区发现，各景区事先在疫情防控、安全管理、应急保障等方面做了充分准备，免门票活动首日，我市景区客流整体平稳有序，景区服务保障有力。

　　今天10时30分，记者在龙门石窟景区看到，景区内游人如织，秩序井然。记者注意到，景区入口处设置了多个提示牌，提醒已预约免费门票成功的游客扫码核验，在工作人员的引导下，核验成功的游客有序进入景区。

　　“我得知景区门票免费的消息后，马上预约了龙门石窟。”来自郑州的游客孙先生说，他16日一早自驾来到洛阳，和洛阳的亲友一起游览龙门石窟，并计划在洛阳多游玩几天。

　　“目前游客主要来自本地和省内周边城市，预计本周末将迎来游客小高峰，我们已做了充分准备。”龙门石窟景区相关负责人说，景区设置了“验码”和“入园”两个独立管控区，并设置了“免票专用通道”，避免游客在入园时形成聚集，同时还在景区内和周边设立了10个综合服务站，可第一时间解决游客遇到的困难。

　　该负责人介绍，本次活动期间，龙门石窟景区每日免费门票限量4万人。因文物保护修缮和夜间客流管控需要，龙门石窟核心景区内开展的“夜游龙门”项目，暂不参与此次免票优惠活动。龙门石窟景区近期推出的“盛世隋唐·千年龙门”大型沉浸式灯光秀夜游体验项目，免费向游客开放。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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