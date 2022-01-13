春节期间全员上岗 洛阳城管部门确保景区、公园周边交通顺畅

元宵节结束，虎年春节收尾。今年春节，洛阳市区多个景区、公园张灯结彩，举办新春游园会、元宵灯会等活动。 元宵节结束，虎年春节收尾。今年春节，洛阳市区多个景区、公园张灯结彩，举办新春游园会、元宵灯会等活动。全市城管、交警等部门积极联动，多举措保障景区和公园周边道路畅通。 今年春节至元宵节期间，隋唐城遗址植物园凭借迎春灯会、特色民俗活动火爆“出圈”，吸引大量市民和游客。洛阳市城市管理局综合执法支队全员上岗，在园区周边设置临时路内泊位，并联合洛阳市交警支队、洛龙区有关部门开放单位大院、学校操场等场所，引导社会车辆有序停放。同时，通过官微“洛阳晚报”“洛阳网”、掌上洛阳客户端等主流媒体渠道发布信息，倡导公众乘坐公交车、地铁等公共交通工具出行，减少景区、公园周边交通压力。 为营造喜庆的节日氛围，王城公园布置了80余组特大中型花灯，并举办华南虎宝宝巡游、绣楼招亲、极光秀等系列新春游园活动。为保障公园周边交通顺畅，在城管和交警部门设置临时路内泊位的同时，公园也组织员工和志愿者上路引导车辆有序停放。 “针对市区重点景点、公园周边停车难、停车乱问题，我们采取错时执法、动态巡查、专人值守、重点区域定责等方法进行治理。”洛阳市城市管理局有关负责人介绍，今年春节以来，该局在市区重点景区、公园周边共设置1200余个临时路内泊位，出动500多名执法队员上路疏导交通秩序。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 樊磊 文/图)