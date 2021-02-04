点赞！汝阳县救助管理站帮助走失八年的男子回家

“弟弟，我终于找到你了，你走失了八年，姐姐找你找的好苦！”近日，在洛阳市汝阳县救助管理站内，来自郑州的李女士抱着50岁的弟弟，激动地哭了起来。

李女士(右一)见到了走失八年的弟弟

“弟弟，我终于找到你了，你走失了八年，姐姐找你找的好苦！”近日，在洛阳市汝阳县救助管理站内，来自郑州的李女士抱着50岁的弟弟，激动地哭了起来。

汝阳县救助管理站站长黎帅彬介绍，2月8日，根据洛阳市开展的“寒冬送温暖洛爱见真情”专项行动要求，县救助站和汝阳县神鹰救援大队联合开展流浪乞讨人员、临时遇困人员街面巡查工作。当日10时许，工作人员在汝阳县产业集聚区路边看到一名中年男子，衣衫褴褛，蜷曲在绿化带边上。

“我们问他叫什么名字，他回答不了。问他是哪里人，也说不清楚，但愿意接受救助。”黎帅彬说，考虑到天气寒冷，他们决定将男子先安置到汝阳县救助管理站。

入站后，救助站工作人员为男子理发、洗澡，换上新衣，还给他端来热腾腾的饺子。随后，工作人员为男子拍照并上传到网上，通过网络渠道为其寻找亲人。