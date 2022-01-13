开展技术培训、关注妇女儿童……这名洛阳90后服务于民的样子真美

“大妈，助老服务站的饭合胃口您胃口吗？这几天天气转凉了，您要注意保暖……”16日10时许，洛阳洛宁县妇联主席赵雯雪来到兴华镇沟门村乡村助老服务站。

人物简介

姓名：赵雯雪

最幸福的事：看着自己热爱的城市变得越来越好

最期待的事：实实在在为老百姓做事

“大妈，助老服务站的饭合胃口您胃口吗？这几天天气转凉了，您要注意保暖……”16日10时许，洛阳洛宁县妇联主席赵雯雪来到兴华镇沟门村乡村助老服务站。

她告诉记者，这里是洛宁县妇联的巾帼助老服务站，她隔三差五就会来这儿转转，了解老人们的生活情况和需求。

1991年出生的赵雯雪是一名“墩苗育苗”干部，作为洛宁县妇联主席，她始终着眼于“一老一小一壮年”，从老百姓的实际困难出发。

“在游泳中学游泳，在战斗中学战斗。”这是赵雯雪常挂在嘴边的一句话，她是这样说的，也是这样做的。去年10月底，她刚来到洛宁县妇联接受工作就遇到了棘手问题——‘两癌筛查’民生事实工作。

“年底完成任务，现在有2042名未接受筛查。”一名工作人员告诉赵雯雪这项民生工程的实施进展情况。她心里犯嘀咕，这是利民的好事，为啥推进这么难？