开展技术培训、关注妇女儿童……这名洛阳90后服务于民的样子真美

“大妈，助老服务站的饭合胃口您胃口吗？这几天天气转凉了，您要注意保暖……”16日10时许，洛阳洛宁县妇联主席赵雯雪来到兴华镇沟门村乡村助老服务站。
“大妈，助老服务站的饭合胃口您胃口吗？这几天天气转凉了，您要注意保暖……”16日10时许，洛阳洛宁县妇联主席赵雯雪来到兴华镇沟门村乡村助老服务站。
人物简介
姓名：赵雯雪
最幸福的事：看着自己热爱的城市变得越来越好
最期待的事：实实在在为老百姓做事
“大妈，助老服务站的饭合胃口您胃口吗？这几天天气转凉了，您要注意保暖……”16日10时许，洛阳洛宁县妇联主席赵雯雪来到兴华镇沟门村乡村助老服务站。
她告诉记者，这里是洛宁县妇联的巾帼助老服务站，她隔三差五就会来这儿转转，了解老人们的生活情况和需求。
1991年出生的赵雯雪是一名“墩苗育苗”干部，作为洛宁县妇联主席，她始终着眼于“一老一小一壮年”，从老百姓的实际困难出发。
“在游泳中学游泳，在战斗中学战斗。”这是赵雯雪常挂在嘴边的一句话，她是这样说的，也是这样做的。去年10月底，她刚来到洛宁县妇联接受工作就遇到了棘手问题——‘两癌筛查’民生事实工作。
“年底完成任务，现在有2042名未接受筛查。”一名工作人员告诉赵雯雪这项民生工程的实施进展情况。她心里犯嘀咕，这是利民的好事，为啥推进这么难？
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