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助餐娱乐、保健讲座、康复护理……洛阳这个乡村助老服务站真香
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.16 21:13

　　“儿女都出去打工了，俺自己在家不愁吃穿，就是做饭洗衣不方便，有了服务站可真好……”16日临近中午，在洛阳市洛宁县兴华镇沟门村乡村助老服务站，78岁的老人丁黑子和几位老伙伴一边打牌，一边等待开饭。

　　记者在服务站看到，院内摆放着竹桌、竹椅，室内电视、冰箱、空调、消毒柜一应俱全，娱乐区、休息区、就餐区、助洁区等整洁有序。

　　中午12时，工作人员把饭菜摆上桌，几位老人移步餐桌开始了午餐，一边唠家常一边品评着午餐的味道。午餐过后老人在旁边的休息室休息。14时30分，几位老人又开始了娱乐时光。

　　“每月200元伙食费，荤素搭配，健康营养”“自从有了服务站，今年冬天我吃喝都在这里，手上多年的冻疮没有再犯”“邻村的老李问我，你们村的服务站我们能不能参加”……说起服务站几位老人赞不绝口。

　　为破解农村“养老难”问题，从去年开始，洛宁县在每个乡镇选定一个行政村打造集星级床位、助餐、娱乐等功能于一体的助老服务站。截至目前，洛宁县在兴华、小界、长水、底张、罗岭等乡镇开设6个助老服务站。

　　结合老人居家养老意愿，给予60岁以上失能、半失能及80岁以上高龄老人3000元的一次性居家养老设施改造项目资金，并为老人提供每月210元的居家养老服务包，享受助洁、助餐、助急、助医四项养老服务，目前，该县已完成居家养老设施改造530户。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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