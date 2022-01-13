涧西区紧抓风口产业发展 打造洛阳直播经济发展高地

15日，在洛阳市涧西区N9青年直播(电商)产业社区，集美互娱董事长李征边督促直播基地的建设进度，边联系参加网络直播招聘会的事。

N9青年直播(电商)产业社区开工仪式

15日，在洛阳市涧西区N9青年直播(电商)产业社区，集美互娱董事长李征边督促直播基地的建设进度，边联系参加网络直播招聘会的事。

“能参加今年洛阳首场网络直播招聘会，离不开涧西区政府部门的大力支持。”李征说，虽然公司今年5月才能正式入驻N9青年直播(电商)产业社区，但辖区政府部门早在春节前就开始对接服务，帮忙解决了不少问题。

作为省内直播行业头部企业，近年来，集美互娱发展势头迅猛，同时也面临较大的人才缺口。

今年春节过后，涧西区有关部门主动联系该公司座谈，在获悉对方需要招聘电商主播、娱乐主播等岗位人才后，当即牵线，帮其与市人力资源和公共就业服务中心对接。同时，还联系河南科技大学、洛阳师范学院等高校，介绍应往届毕业生到该公司实习、应聘，确保企业正式入驻产业社区后能迅速投入运营。

当前互联网飞速发展，直播经济异军突起，涧西区抢抓风口产业发展机遇，打造洛阳直播经济发展高地。