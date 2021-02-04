洛阳市将建立行政执法协调监督工作体系 促进严格规范公正文明执法

16日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市将在今年10月底前初步建立行政执法协调监督制度体系，提升行政执法水平，促进严格规范公正文明执法。

16日，记者从洛阳市司法局获悉，洛阳市将在今年10月底前初步建立行政执法协调监督制度体系，提升行政执法水平，促进严格规范公正文明执法。

据悉，洛阳市将探索构建“司法行政+主管部门+乡镇(街道)”立体多维执法协调监督模式，打造立体化、网格化、全方位、全过程的执法协调监督体系，推动行政执法协调监督内容标准化、依据法定化、方式程序化、手段信息化、结果公开化。

行政执法协调监督重点为：行政执法机关和执法单位的执法制度建设及落实、行政执法人员资格管理、行政执法程序及法律适用、行政执法与刑事司法衔接、行政执法体制改革、行政执法行为质效和行政执法保障等工作情况。

与此同时，洛阳市还将细化执法协调监督主体、对象、内容、程序及考核运用和责任追究措施，为行政执法协调监督提供法律依据。

根据部署，洛阳市将创新监督方式，建立行政执法案件回访制度，督促执法机关谨慎行使执法权，加强自我约束；发挥复议应诉、法律援助、投诉举报等渠道的监督作用，及时发现、快速处置违法执法线索，提升行政相对人对全市执法环境的满意度；围绕市委、市政府中心工作，加大监督力度，为打造法治化营商环境提供保障。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 尚剑玲）