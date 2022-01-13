央视元宵晚会用口罩主要原材料是咱“洛阳造”

15日晚，央视元宵晚会精彩上映。整台晚会以“欢乐闹元宵、浓浓中国风”为主题，展现神州大地欢欢喜喜闹元宵的喜乐氛围。晚会现场，演职人员和观众佩戴的中国风口罩，主要原材料就产自洛阳石化。

15日晚，央视元宵晚会精彩上映。整台晚会以“欢乐闹元宵、浓浓中国风”为主题，展现神州大地欢欢喜喜闹元宵的喜乐氛围。晚会现场，演职人员和观众佩戴的中国风口罩，主要原材料就产自洛阳石化。

央视元宵晚会以及央视春节联欢晚会口罩所使用的主要原材料，均为洛阳石化生产的聚丙烯Y35X产品。这种产品是国内外首款不含塑化剂、不含有机锡等的高端医卫用非织造布专用聚丙烯，具有卫生、安全、环保、可纺性好、拉伸强度高以及布面柔软、低气味、低克重等突出优点。