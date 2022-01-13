洛阳市举行文旅文创产业发展专家座谈会 江凌、姜继鼎出席

16日，市委书记江凌主持召开文旅文创产业发展专家座谈会，听取专家学者对文旅文创产业发展的意见建议，积极推动河南省文旅文创融合创新基地落地洛阳。

落地合作平台用好智库力量

加快打造沉浸式文旅目的地

我市举行文旅文创产业发展专家座谈会 江凌、姜继鼎出席

16日，市委书记江凌主持召开文旅文创产业发展专家座谈会，听取专家学者对文旅文创产业发展的意见建议，积极推动河南省文旅文创融合创新基地落地洛阳。

会上，省文旅厅厅长姜继鼎介绍了河南省文旅文创融合创新洛阳基地谋划推进情况。清华大学文化创意发展研究院原副院长、清华校友总会文创专委会秘书长殷秩松，北京清华同衡规划设计院副院长、遗产保护与城乡发展研究中心主任霍晓卫，风雅六合创始人、知名沉浸式文旅专家尹泽森，北京启行营地教育创始人赵蔚等先后发言，围绕推动洛阳传统文化和特色文旅IP出圈、以年轻人喜欢的方式推动文化遗产保护展示利用、围绕“国潮洛阳”打造沉浸式体验的文旅沙盒项目、研学旅游发展谈了意见建议。

江凌认真听取大家发言，对省文旅厅积极推动河南省文旅文创融合创新基地落地洛阳和各位专家学者为洛阳文旅文创发展建言献策表示感谢。他指出，洛阳作为历史文化名城，是国内重要的文旅资源富集地。当前，洛阳正在着力恢复古都历史中轴线气象，重塑洛阳古都肌理和风貌；积极推动旅游组织方式和运营管理创新，努力在国内率先探索以“全城剧本杀”为主题的沉浸式城市旅游新模式；以优质文旅IP为依托，加快推动一批沉浸式文旅项目建设；出台专项扶持政策，加快打造文旅企业总部基地。希望大家更好发挥智库作用，进一步完善合作机制，积极推动各类合作平台落地洛阳，为洛阳文旅文创产业加快发展提供更多助力。洛阳将认真汲取各位专家的宝贵意见建议，组建对接专班、完善工作机制、用好智库力量，更好适应文化消费新趋势，加快打造沉浸式文旅目的地，着力推动文旅文创成支柱。

省文旅厅副厅长李延庆，省文物局副局长贾连敏，市领导王飞、王军、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)