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今夜，洛阳雨雪天气来袭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.16 17:12

　　据“@河南气象”消息，新一轮大范围雨雪今夜开始。请注意防寒保暖！

　　【今天夜里】

　　全省大部有大风雨雪，其中三门峡、洛阳两地区和平顶山、南阳两地区西部部分县市有中雪，局部大雪；信阳地区小雨或雨夹雪转小到中雪。

　　【明天白天】

　　西部南部西南部以及焦作、郑州、许昌、漯河四地区西部有小雪或零星小雪，其中信阳地区南部局部有中雪。西部、南部东北风4级左右，局地阵风5到6级。明天夜里雨雪范围缩小。后天雨雪再度向北扩展，19日雨雪结束。

　　建议

　　未来雨雪、大风、降温将会给公众出行健康等带来不利影响：

　　1.大风和阴雨雪天气里，风寒效应明显，体感会比实际温度更低！请及时加衣，外出时更要防风防寒。

　　2.雨雪天气里要注意防范道路湿滑、积雪结冰和低能见度天气对交通出行的不利影响，尽可能低速行驶，谨慎慢行。

　　3.大风来袭时，尽量避免长时间户外活动，并要随时关注户外高空坠物以及临时建筑、广告牌等设施带来的安全隐患，更要及时停止户外施工作业等工作。

　　4.气温下降对老年人、孕产妇、婴幼儿和心脑血管疾病、呼吸系统疾病等慢病患者以及长时间在户外工作的人群影响最大、最明显。提前做好防寒保暖的准备。

　　5.使用取暖设备应该保持门窗通风，避免一氧化碳浓度过高而发生中毒事件。

　　6.设施农业、畜牧养殖业大棚要提前做好加固、维修和保暖。⑥
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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