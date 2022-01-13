洛阳涧西区今年将建设8个大型停车场

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区武汉路附近都有哪些停车场？今年会建设新的停车场吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：涧西区武汉路附近都有哪些停车场？今年会建设新的停车场吗？

涧西区城管局回复：我局今年在涧西区辖区内按照洛阳市政府民生实事建设要求，在辖区内建设8个大型停车场，针对您反映的武汉路附近是否有建设计划，下一步我局将积极深挖辖区资源，尽快在武汉路附近规划合理停车场。武汉路附近已建成的停车场有：中弘蔚然智能停车场、中弘范特区地下停车场、中弘卓越地面停车场。

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