洛阳纳税人注意！即日起办理年度汇算申报可提前预约

据“河南税务”微信公众号消息，即日起至3月15日，需要在3月1日至3月15日间办理年度汇算申报的纳税人，可登录手机个人所得税APP进行预约。一起来看看如何预约吧！
据“河南税务”微信公众号消息，即日起至3月15日，需要在3月1日至3月15日间办理年度汇算申报的纳税人，可登录手机个人所得税APP进行预约。一起来看看如何预约吧！
据“河南税务”微信公众号消息，即日起至3月15日，需要在3月1日至3月15日间办理年度汇算申报的纳税人，可登录手机个人所得税APP进行预约。一起来看看如何预约吧！
2022年3月1日至6月30日，我们将迎来2021年度个人所得税综合所得年度汇算。为提升纳税人的办税效率和申报体验，防止汇算初期扎堆办理造成不便，今年税务部门新提供预约办税服务。需要在3月1日至3月15日间办理年度汇算申报的纳税人，可在2月16日至3月15日每天的早6点至晚22点登录手机个人所得税APP进行预约，3月16日以后，无需预约即可登录手机个人所得税APP直接办理。
1.第一步：进入手机APP预约功能页面。可通过“首页”——“2021综合所得年度汇算”专题区域点击“去预约”，进入预约功能页面；也可通过“办税”——“综合所得年度汇算申报预约”进入预约功能页面。
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