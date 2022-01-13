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吕伟超：我想为洛阳发展出一份力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.16 09:07

　　青年小档案

　　姓名：吕伟超

　　年龄：29岁

　　老家：河南许昌

　　工作岗位：中航光电科技股份有限公司研发工程师

　　青年心声

　　我从小就对古都洛阳很向往，毕业后能在喜欢的城市找到对口工作，感到非常幸运。未来，我将通过自己的努力为洛阳发展出一份力。

　　今年29岁的吕伟超是河南许昌人，几个月前，他从浙江大学海洋信息科学与工程专业博士毕业后，来到中航光电科技股份有限公司从事无线光通信技术研究。

　　高中时期的吕伟超有很多来自洛阳的同学，从他们口中，吕伟超描摹出一个沉稳又充满人情味的古都形象。近年爆火的《唐宫夜宴》等节目，让吕伟超一次次体味洛阳深厚的文化底蕴，也更坚定了他来洛发展的决心。

　　收到中航光电的聘用通知时，吕伟超很开心：“没想到我这个专业在洛阳也能找到对口的工作。”

　　无线光通信技术，是利用可见光波谱进行数据传输的全新无线传输技术。吕伟超解释：“可以简单理解为利用灯光就能上网。”

　　中航光电在该技术方面处于国内领先水平，并与浙江大学、哈尔滨工业大学等国内重点高校合作，每年对口接收优秀科研人才。

　　看到公司的专业度和发展前景，吕伟超签约成为该公司的一名研发工程师。他与洛阳的缘分也正式开启。

　　来到洛阳之后的体验，用吕伟超的话说就是：“啥都好！”公司研发人员共有1900名左右，青年的比例高达74%，且大都是名校毕业的高学历人才，在这样一个年轻化、专业化团队中工作，他感到轻松又自在，“大家的思想不断交流碰撞，激发出很多灵感，让我不断学习、快速成长”。

　　谈及未来，吕伟超的目标清晰而坚定：“在研发领域创新、出彩，为洛阳发展贡献自己的力量。”

　　记者手记

　　吕伟超等先进技术人才的到来，为古都增添了新的生机与活力。扎根洛阳，是他的生活规划；创新出彩，是他的职业目标。吕伟超想成为推动洛阳前行的一分子，将自己的发展与洛阳的辉煌紧密相连。有理由相信，未来，他会更好，洛阳也势必更好。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 卢允 文/图）

　　>>点击查看《重振洛阳辉煌 青年有我担当》专题
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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