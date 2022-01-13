洛阳着力提升城市功能品质与青年的契合度 奋力建设青年友好型城市

张贴对联喜气足、老虎贴画憨态可掬……今年春节假期，走进位于市青年人才公寓的朱飒爽家，处处洋溢着春节的喜庆气氛。

让青年人才增强归属感和幸福感

张贴对联喜气足、老虎贴画憨态可掬……今年春节假期，走进位于市青年人才公寓的朱飒爽家，处处洋溢着春节的喜庆气氛。

“这是我在青年人才公寓度过的第一个春节，心里感觉很踏实、很幸福。”朱飒爽是河南焦作人，2018年从东北师范大学研究生毕业后，通过人才引进来到洛阳工作，目前在市数字化城市管理监督指挥中心工作。

在外地工作，最担心住房问题，朱飒爽也曾为租房发过愁。得知市青年人才公寓建成投用后，她第一时间提交申请，经过资格审查，去年8月顺利入住。

两室一厅共计90平方米、房租个人仅需负担200余元、物业服务人员24小时随叫随到……在市青年人才公寓，朱飒爽既安家又安心，切身感受到了洛阳招揽青年人才的满满诚意。

《政府工作报告》提出，要实施产业平台聚才工程、青年就业创业工程、青年安居保障工程、社交消费赋能工程、城市活力提升工程，加快建设青年友好型城市。自去年以来，我市把建设青年友好型城市放在洛阳打造聚合创新资源的平台城市的基础性、先导性、战略性位置，着力实施建设青年友好型城市五大工程，真正让洛阳更好地吸引青年、留住青年、成就青年，以青春活力不断激发创新活力。

我市青年代表试乘地铁2号线

把北师大重点学科、西工区教育资源进行沉淀和融合，坐在西工区的教室里就能享受到北京名师的教学方法和课程资源……走进位于西工区洛阳智能科技产业园的洛阳京师睿道智能科技有限公司，创新创业的热潮处处涌动。

这是一家“AI+教育科技”型企业，50%以上的员工都是30岁以下的年轻人。提起进驻园区的感受，该公司负责人、“90后”南昊说，办公场地拎包进驻，房屋租金实行减免，政府还帮忙对接项目，西工区政府的帮扶帮到了心坎里。

如今，像这样的初创企业，洛阳智能科技产业园已引进了多家，集聚了一批青年人才，“后浪”们在这里纷纷投身创新创业大潮。