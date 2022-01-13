两辆老摩托，一颗孝子心

如果孝心可以用距离来丈量，那么，何红涛的孝心有20万公里。

何洪涛载父旅游途中 （受访者供图）

如果孝心可以用距离来丈量，那么，何红涛的孝心有20万公里。

银钢200边三轮

日前，在洛龙区李楼镇向阳村的一座农家小院前，51岁的何红涛正一遍遍擦拭自己的两辆宝贝摩托——一辆厦杏三阳125，一辆银钢200边三轮(俗称“偏三”)，两辆车尽管都是老车，但被保养得如新车一般。这两件特殊的“老物件”，承载着一份浓浓的亲情——何红涛曾骑着它们，带父亲饱览祖国的大好河山。

厦杏三阳125

当初花“巨资”买摩托，父亲是反对的

何红涛是一个摩托迷。走进他的房间，除了墙上挂满的照片，最引人注目的就是那张顶子床，以及床顶上摆放的几个摩托车模。

何红涛小心翼翼取下一个车模，边擦拭边说：“我喜欢摩托，喜欢那种跨上车身，拧动车把，在发动机的轰鸣声中，像风一样在公路上疾驰的感觉。”

20世纪90年代，何红涛做蔬菜生意，父亲何遂立种菜，他到市里卖菜。卖菜之余，何红涛常常步行到涧西区的摩托大楼、老城区的大天地摩托城闲逛、试车，试过了“大阳90”“铃木王”等车型之后，他锁定了一辆厦杏三阳125，价格是10000多块。

当何红涛把买摩托的想法告诉家人后，妻子不同意，父亲何遂立则说“一分钱也不会给你掏”。何遂立没想到，十几年之后，他成了坐儿子摩托最多的人。面对家人的反对，何红涛并没有改变买摩托的想法，他暗暗下决心：努力种菜、卖菜，努力赚钱买车。

星辰不负赶路人。1998年，何红涛拿着辛辛苦苦积攒的12000块钱，买了一辆厦杏三阳125。在回家的路上，他骑上摩托，开心极了。