徐衣显与国家粮食和物资储备局河南局局长李强举行工作会谈

昨日，市委副书记、市长徐衣显与来洛考察的国家粮食和物资储备局河南局局长李强一行举行工作会谈。双方围绕保障粮食和物资储备安全、强化储地融合、推动共赢发展等进行务实交流。

昨日，市委副书记、市长徐衣显与来洛考察的国家粮食和物资储备局河南局局长李强一行举行工作会谈。双方围绕保障粮食和物资储备安全、强化储地融合、推动共赢发展等进行务实交流。 昨日，市委副书记、市长徐衣显与来洛考察的国家粮食和物资储备局河南局局长李强一行举行工作会谈。双方围绕保障粮食和物资储备安全、强化储地融合、推动共赢发展等进行务实交流。 徐衣显对国家粮食和物资储备局河南局长期以来关心支持洛阳发展表示感谢。他说，保障粮食安全，是落实总体国家安全观和粮食安全战略，更好统筹发展和安全，维护经济社会平稳健康发展的“压舱石”和“稳定器”。特别是去年以来，面对防汛救灾、疫情防控和复杂严峻的经济形势，粮食和物资储备系统在保供稳价、应急救灾、服务发展等方面作出了突出贡献。刚刚闭幕的洛阳市两会，聚焦“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，系统部署了全年目标和重点任务。实现既定目标，需要粮食和物资储备系统的大力支持。希望双方立足洛阳产业基础，充分发挥区位优势，积极对接国家战略规划和“一带一路”建设，谋划布局现代化公铁多式联运和一体化物流仓储项目，加快健全现代物流体系，进一步增强粮食和物资储备能力，携手打造中西部地区具有重要支撑力的综合保障枢纽节点，共同推动经济社会高质量发展。洛阳市委市政府将一如既往创造良好环境，支持粮食和物资储备事业改革发展，努力实现互补发展、合作共赢。 李强表示，河南局将聚焦国家粮食和物资储备安全核心职能，认真落实“六稳”“六保”任务，对接洛阳所需，发挥职能优势，完善会商机制，强化储地融合，加快推动洛阳战略储备资源优化布局，着力稳市场保民生、防风险守底线，更好服务支撑地方经济社会发展。 国家粮食和物资储备局河南局党组成员晏然，我市领导王军等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）