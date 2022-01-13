6月底前， 洛阳将实现新时代文明实践阵地全覆盖

15日上午，市文明办召开年度工作部署会议。会议强调，今年是落实《洛阳市创建全国文明典范城市重点工作提升三年行动计划(2021年—2023年)》等的关键之年，也是我市文明创建的破冰之年，力争到今年年底，我市进入全国文明典范城市的候选城市之列。

15日上午，市文明办召开年度工作部署会议。会议强调，今年是落实《洛阳市创建全国文明典范城市重点工作提升三年行动计划(2021年—2023年)》等的关键之年，也是我市文明创建的破冰之年，力争到今年年底，我市进入全国文明典范城市的候选城市之列。

按照计划，新时代文明实践阵地作为助力城市文明创建的发力点，将在今年6月底前实现所有县区全覆盖，同时继续推进探索“融媒体+文明实践”工作模式，年底前所有县区完成“两中心”融合建设工作。此外，立足新时代文明实践阵地的主题实践拓展行动、“河洛志愿”品牌培优擦亮行动、未成年人关爱守护行动等也将持续推进，并在此过程中着力调动文明单位的服务“效力”，充分发挥文明单位的经验、人才等优势，凝聚文明创建强大合力。

目前，我市正站在建设“青年友好型城市”的风口，文明创建工作也将更多借用、激发“青春力量”。会议指出，接下来，我市将启动“青春洛阳成就梦想”主题宣传活动，打造“青春洛阳”工作室、“青春洛阳”会客厅等新媒体品牌，激励更多青年在洛创业筑梦、成就自我。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强)