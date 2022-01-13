洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以装电梯提速老旧小区“适老化”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.16 08:58

　　“以社区为单位实施老旧小区集中连片改造，全年开工8.2万户、建成5.6万户，出台支持政策激励居民加装电梯。”看晚报，为老旧小区加装电梯首次被写入政府工作报告，让不少“望楼兴叹”的老年居民充满期待。

　　加装电梯，是老旧小区改造“菜单”里的“一盘硬菜”。我市现有60岁及以上人口129.2万人，占常住人口的近两成，绝大多数老年人选择居家养老。他们或因出钱给子女买房，或因无力换房，仍然住在设施老化、没有电梯的老旧小区，有的老年人“已经几年没下楼”了。借新一轮老旧小区改造的东风，给老楼加装电梯，是“适老化”改造的题中之义，也是破解居家养老难题的必由之路。

　　近年，我市加快实施老旧小区集中连片改造，多措并举发力老楼“适老化”改造。从开展老楼加装电梯试点，到最高每台补贴10万元，再到装电梯“开口子”提取住房公积金，一系列政策加持，老楼加装电梯开始从“个案”走向“量产”。但与现实需求相比，增设电梯总量还不如预期，老楼加装电梯还有很长的路要走。老楼装电梯进度慢，原因多种多样，有的是遇到资金筹措的困难，有的是陷入“一户反对，全楼搁置”的困局，有的是缺乏可操作性的细则等，亟待针对性破解。

　　有人说，老楼加装电梯是“螺蛳壳里做道场”，移去挡在老年人面前下楼难这座“山”，考验做事的智慧和勇气。不妨学学西工区道南路70号院的做法，该小区加装电梯，不仅实现了“平层入户”，还给大伙儿带来了6平方米额外的“阳光房”。试想，如果不在居民自治和政策创新上下一番功夫，怎能让高楼层和低楼层住户都受益，都竖大拇指？打通堵点、消除痛点，进一步探索创新政策补贴和社区治理机制，充分调动市场、基层和居民多方面的积极性，加快推进老旧小区加装电梯，相信一定可以给更多老年人带来便捷与舒适。（洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 三六零集团、河南科技大学、洛阳高新...
  • 2月16日起，洛阳38家A级景区免门票
  • 千架无人机夜空飞舞 冷烟花朱樱塔顶...
  • 江凌与济源党政考察团举行工作会谈
  • 开学后，洛阳中小学校实行封闭式管理
  • “洛阳运河一号”古沉船“入住”隋唐...
  • 围观！三六零在洛阳新布局这三大合作项目
  • 徐衣显主持召开市政府第104次常务会议
  • 周鸿祎：看好洛阳整体发展战略 助力“...
  • 新安疫情10例确诊病例已全部治愈出院
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    着华服 免费游 庆元宵...
    精彩非遗演出 添彩元宵...
    巧手做花灯 欢乐闹元宵...
    赏国乐、猜灯谜、看展...
    精彩热帖

    欢天喜地闹元宵

    王城公园赏花灯

    勇成摄影 乡村大锅菜

    石子之眼 绿萼梅
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605