以装电梯提速老旧小区“适老化”

“以社区为单位实施老旧小区集中连片改造，全年开工8.2万户、建成5.6万户，出台支持政策激励居民加装电梯。”看晚报，为老旧小区加装电梯首次被写入政府工作报告，让不少“望楼兴叹”的老年居民充满期待。

“以社区为单位实施老旧小区集中连片改造，全年开工8.2万户、建成5.6万户，出台支持政策激励居民加装电梯。”看晚报，为老旧小区加装电梯首次被写入政府工作报告，让不少“望楼兴叹”的老年居民充满期待。

加装电梯，是老旧小区改造“菜单”里的“一盘硬菜”。我市现有60岁及以上人口129.2万人，占常住人口的近两成，绝大多数老年人选择居家养老。他们或因出钱给子女买房，或因无力换房，仍然住在设施老化、没有电梯的老旧小区，有的老年人“已经几年没下楼”了。借新一轮老旧小区改造的东风，给老楼加装电梯，是“适老化”改造的题中之义，也是破解居家养老难题的必由之路。

近年，我市加快实施老旧小区集中连片改造，多措并举发力老楼“适老化”改造。从开展老楼加装电梯试点，到最高每台补贴10万元，再到装电梯“开口子”提取住房公积金，一系列政策加持，老楼加装电梯开始从“个案”走向“量产”。但与现实需求相比，增设电梯总量还不如预期，老楼加装电梯还有很长的路要走。老楼装电梯进度慢，原因多种多样，有的是遇到资金筹措的困难，有的是陷入“一户反对，全楼搁置”的困局，有的是缺乏可操作性的细则等，亟待针对性破解。

有人说，老楼加装电梯是“螺蛳壳里做道场”，移去挡在老年人面前下楼难这座“山”，考验做事的智慧和勇气。不妨学学西工区道南路70号院的做法，该小区加装电梯，不仅实现了“平层入户”，还给大伙儿带来了6平方米额外的“阳光房”。试想，如果不在居民自治和政策创新上下一番功夫，怎能让高楼层和低楼层住户都受益，都竖大拇指？打通堵点、消除痛点，进一步探索创新政策补贴和社区治理机制，充分调动市场、基层和居民多方面的积极性，加快推进老旧小区加装电梯，相信一定可以给更多老年人带来便捷与舒适。（洛谭）