昨日下午，市委副书记、市长徐衣显主持召开市政府第104次常务会议，研究贯彻落实市两会精神，细化分解政府工作报告明确的重点任务，研究企业复产复业、项目复工复建等工作。

徐衣显主持召开市政府第104次常务会议

锚定目标扭住关键推动两会精神落实落地

精准帮扶全程服务助力企业项目复工复产

昨日下午，市委副书记、市长徐衣显主持召开市政府第104次常务会议，研究贯彻落实市两会精神，细化分解政府工作报告明确的重点任务，研究企业复产复业、项目复工复建等工作。

会上，市政府班子成员结合分管工作和重点任务进行了交流发言。会议强调，刚刚闭幕的市两会是在建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的关键节点召开的一次十分重要的会议，会议审议通过的政府工作报告，既是落实省委、省政府赋能定位的具体举措，也是贯彻市党代会、市委经济工作会议决策部署的重要抓手，更是市政府向全市人民作出的庄严承诺，必须坚定信心、攻坚克难，不折不扣抓好落实。一要提高站位抓落实。要把狠抓落实作为捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治检验，聚焦中央要求、省委决策、市委部署、群众期待、洛阳实际，按照服务配合、推动保障、攻坚克难等层次，深化实施政府系统“1+10”工作体系，确保条条落实、件件落地、事事见效。二要扭住关键抓落实。要聚焦产业发展“136”、城市提质“351”、乡村振兴“151”等工作重点，突出创新性引领、市场化方向、内涵式发展，深化“五区联动”，强化运行调度，以“万人助万企”激活存量，以“三个一批”扩大增量，统筹抓好安全生产、生态环保，深化改革开放，推动提质增效，打造民生福祉，确保社会安全稳定，为党的二十大胜利召开贡献力量。三要完善机制抓落实。要紧盯细化分解的10个方面118项具体任务，严格落实“13710”制度，发挥督查考核作用，台账化推进、节点化管理、常态化对接，将督查、考核、问效贯穿抓落实的全过程、各方面，做到不压、不误、不扰。四要提升能力抓落实。要以“能力作风建设年”活动为契机，持续深入开展解放思想大讨论活动，纵深推进政府系统“三转三优”行动，树牢过“紧日子”思想，持续改进工作作风，确保真转、做优、能创，推动各项工作起势见效、争先进位。

会议听取了我市企业复产复业、项目复工复建等情况汇报，研究了进一步做好惠企纾困一揽子政策措施。会议强调，一是思想认识再提升。要站位全市大局，紧盯发展目标，精准落实中央、省、市惠企政策，帮助企业打通断点、堵点、痛点、难点，力促企业、项目早日开工复工、早日达产稳产。二是帮扶措施更精准。坚持“精准滴灌”、上门帮扶，加快“免审即享”平台建设、“升规入统”等工作，推动“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”，确保拿地即开工等。三是服务企业更有效。聚焦“八个深化”，创新工作机制，完善政策体系，切实提高问题办结率和企业满意率。四是复工复产再提速。持续日报告、周通报制度，强化动态跟踪监测，帮助协调解决用工、原材料、资金等实际困难，推动2月底前规模以上工业企业应复尽复。五是项目建设掀高潮。落实领导分包、联审联批、项目例会等机制，资源围着项目转、要素跟着项目走，保障项目顺利实施，确保“三个一批”活动走在全省前列。

会议学习了《中华人民共和国动物防疫法》，研究了中医药传承创新发展、体育事业发展、机关事务统一管理改革等工作。会议还对校园疫情防控、牡丹文化节暨世界古都论坛筹备、精准招商高质量办好投资洽谈会、防范风险等当前重点工作进行了部署。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 孙小蕊）