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洛阳偃师小伙创作歌曲 为北京冬奥会加油【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 21:39

　　日前，在南京审计大学就读的偃师小伙袁天禹为北京冬奥会创作歌曲《冬梦》，为健儿们送去真挚的祝福，为中国队加油。

　　今年20岁的袁天禹是南京审计大学润园书院2020级信息管理与信息系统专业的学生。寒假期间，他在短视频平台上偶然看到了武大靖在2018年平昌冬季奥运会上的精彩表现，有了要为北京冬奥会写歌的想法，当时距2022年北京冬季奥运会开幕还有一个月时间。

　　为了写好这首歌，袁天禹下足了功夫，不断查阅相关资料。他说：“灵感来了，挡都挡不住，在决定动笔后，我用一天时间就完成了歌词写作和谱曲。”

　　在歌曲的整体编排完成后，袁天禹并不满足，他多次请教专业老师，在歌曲层次和旋律上反复打磨。学院的老师和同学也在MV策划、素材收集和音乐修改等方面给了他很多帮助。

　　最终，经过近一个月的时间，袁天禹的原创歌曲在北京冬奥会开幕当天完成制作。记者采访时，他仍难掩内心激动：“这几天看冬奥会的比赛，我感到自豪又兴奋，作为一名青年人，想用这首歌献礼冬奥会，为北京冬奥会加油，为中国队加油。”

　　袁天禹介绍，他在读高中时接触到说唱，此后便深深喜欢上了。平时他喜欢用音乐表达自己生活中的各种感受和情绪。目前他已经在网易云音乐平台发布了近20首原创歌曲，虽然有的歌曲还略显稚嫩，但正如他在《冬梦》里所写的：“就算输也不害怕才配得上奥林匹克。”(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 杨凤轩 通讯员 王雷)(图片、视频由创作者本人提供)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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