98.5%！洛阳市规模以上工业企业复工复产“大头落地”

复工复产“大头落地”！15日，记者从洛阳市工信局获悉，当日，洛阳市规模以上工业企业复工复产率达到98.5%，在超额完成省政府要求的同时，提前半月实现原定2月底前规模以上工业企业复工复产率超95%的目标任务。

复工复产“大头落地”！15日，记者从洛阳市工信局获悉，当日，洛阳市规模以上工业企业复工复产率达到98.5%，在超额完成省政府要求的同时，提前半月实现原定2月底前规模以上工业企业复工复产率超95%的目标任务。

为保证复工复产效果，洛阳市工信局早在年初就下发《关于做好一季度工业稳运行重点工作的通知》，对全市企业运行监测、复工复产、项目建设、疫情防控等工作进行安排部署，并通过全面摸排，对在春节期间连续生产的215家规模以上上工业企业进行重点保障，确保假期企业运行平稳。

围绕统筹做好疫情防控和助力企业发展工作，该局积极制定“洛阳市企业疫情防控20条”，指导企业完善疫情防控应急预案，建立入企物资、人员、车辆信息登记台账，切实做到人、物、环境同防。春节假期前，通过开通工作专线，洛阳市工信局还积极协调解决企业生产经营中存在的困难和问题，向河南省工信厅申请各类通行证490张，迄今累计运送生产生活物资6.5万余吨，有效保障企业规范生产。

根据工作规划，下一步，洛阳市将在保障全市企业应复尽复的基础上，继续推动企业达产达效。对于在2月15日前实现满负荷生产的规模以上工业企业，落实10万元财政奖励；对于一季度保持连续满负荷生产且实现主营业务收入同比增长10%以上的，落实20万元财政奖励。

此外，洛阳市将继续加大助企惠企力度。深入开展“万人助万企”活动，推动助企范围向市场主体全覆盖转变，并结合“三个一批”活动，扎实开展“工业项目建设春季百日攻坚行动”，全面加快338个续建项目进度，推动128个计划开工项目应开尽开，确保一季度完成工业投资超175亿元；落实专项支持政策，确保全年实施“三大改造”项目450个以上，一季度完成技改投资超95亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王星星)