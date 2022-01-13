元宵节，带小朋友体验非遗文化

“冰墩墩”造型剪纸、传统人物面塑、十二生肖题材的金石传拓、美轮美奂的各式璎珞、仙气飘逸的汉服、古老手作冷凝香……15日下午，在洛阳市少年儿童图书馆，非遗展演一个接着一个，成为展示河洛文化、讲述洛阳故事的新窗口。

“冰墩墩”造型剪纸、传统人物面塑、十二生肖题材的金石传拓、美轮美奂的各式璎珞、仙气飘逸的汉服、古老手作冷凝香……15日下午，在洛阳市少年儿童图书馆，非遗展演一个接着一个，成为展示河洛文化、讲述洛阳故事的新窗口。

栩栩如生的神态，精益求精的刻画，加上娴熟的手法，非遗传承人孙惠静手中的面塑活灵活现，惟妙惟肖。孙惠静还以北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”和徽标为形象制作面塑，受到小读者们的喜爱。

猜灯谜也是元宵节不可缺少的一项重要活动，洛阳市少儿图书馆针对小读者的阅读需求，设置“节选文字猜书名”“图书插画猜书名”“冬奥知识大挑战”三个模块。猜出答案的小朋友可到冰壶对战区，挑战一下热门的冰上运动，激烈的比赛气氛让小朋友直呼“过瘾”。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 王宇 文/图)