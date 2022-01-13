洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

周鸿祎：看好洛阳整体发展战略 助力“风”起洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 21:40

　　继去年12月初三六零集团与洛阳签署战略合作协议后，15日该集团又在洛阳落地了三大实体项目，助力洛阳打造全国重要的数字安全产学研融合发展高地。缘何三六零集团与洛阳在短时间内能不断升级各项合作？三六零集团又将为洛阳带来哪些数字化赋能和新机遇？记者15日对三六零集团创始人、董事长周鸿祎进行了专访。

　　在洛建立“数字化安全医院”

　　“我们集团非常看好洛阳的城市整体发展战略。”周鸿祎看来，去年以来洛阳坚持以创新为引领的全新发展战略，积极重塑产业生态，是促成这次合作的基础。

　　产业数字化是红海中开辟的蓝海，数字产业化未来更是一片新蓝海。他认为，洛阳市委市政府经过一系列的谋划，坚定提出要把发展产业摆在更加重要的位置，特别强调以数字化战略为抓手大力发展推进产业数字化，这与三六零集团的发展理念高度契合。三六零集团非常看好洛阳未来发展前景。

　　周鸿祎表示，洛阳是国内重要的老工业基地。当前，洛阳正在积极发展数字经济，并着力推动传统产业的数字化转型，这个机遇巨大、潜力无穷。但是，由于数字化技术应用都是基于软件、网络和数据，也会给我们产业发展带来数字化安全等领域的潜在风险。

　　2022年，是三六零集团开启数字安全的元年，我们将全面转型为数字安全公司，跨越网络安全，努力做数字安全的引领者。

　　这次三六零集团与洛阳市携手，就是希望扎根洛阳，立足洛阳产业发展所需，更好统筹发展和安全两件大事，在洛建设“数字化安全医院”，对工业互联网、智慧城市、车联网等领域进行全天口的安全监测，构建一整套本地化的数字安全运营中心和服务体系。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
    小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
    小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
        李珍玲、来国光两口子都已退休，独生女儿在外地工作，两个60后的生活显得过于冷清了。
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2月16日起，洛阳38家A级景区免门票
  • 洛阳市人民代表大会公告
  • 最新消息！洛阳三所高校开学时间公布
  • 隋唐城遗址植物园提升牡丹观赏水平 打...
  • 洛阳迎来降雪天气【组图】
  • 洛阳市第十五届人民代表大会第五次会...
  • 三六零集团、河南科技大学、洛阳高新...
  • 两会瞬间
  • 江凌与济源党政考察团举行工作会谈
  • 今日元宵节 洛阳全区多云气温-1℃到6℃
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    着华服 免费游 庆元宵...
    精彩非遗演出 添彩元宵...
    赏国乐、猜灯谜、看展...
    年轻面孔 活力两会
    精彩热帖

    天堂明堂掠影

    光影的奇妙

    打铁花

    常见的戴胜
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605