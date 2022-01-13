周鸿祎：看好洛阳整体发展战略 助力“风”起洛阳

继去年12月初三六零集团与洛阳签署战略合作协议后，15日该集团又在洛阳落地了三大实体项目，助力洛阳打造全国重要的数字安全产学研融合发展高地。

继去年12月初三六零集团与洛阳签署战略合作协议后，15日该集团又在洛阳落地了三大实体项目，助力洛阳打造全国重要的数字安全产学研融合发展高地。缘何三六零集团与洛阳在短时间内能不断升级各项合作？三六零集团又将为洛阳带来哪些数字化赋能和新机遇？记者15日对三六零集团创始人、董事长周鸿祎进行了专访。

在洛建立“数字化安全医院”

“我们集团非常看好洛阳的城市整体发展战略。”周鸿祎看来，去年以来洛阳坚持以创新为引领的全新发展战略，积极重塑产业生态，是促成这次合作的基础。

产业数字化是红海中开辟的蓝海，数字产业化未来更是一片新蓝海。他认为，洛阳市委市政府经过一系列的谋划，坚定提出要把发展产业摆在更加重要的位置，特别强调以数字化战略为抓手大力发展推进产业数字化，这与三六零集团的发展理念高度契合。三六零集团非常看好洛阳未来发展前景。

周鸿祎表示，洛阳是国内重要的老工业基地。当前，洛阳正在积极发展数字经济，并着力推动传统产业的数字化转型，这个机遇巨大、潜力无穷。但是，由于数字化技术应用都是基于软件、网络和数据，也会给我们产业发展带来数字化安全等领域的潜在风险。

2022年，是三六零集团开启数字安全的元年，我们将全面转型为数字安全公司，跨越网络安全，努力做数字安全的引领者。

这次三六零集团与洛阳市携手，就是希望扎根洛阳，立足洛阳产业发展所需，更好统筹发展和安全两件大事，在洛建设“数字化安全医院”，对工业互联网、智慧城市、车联网等领域进行全天口的安全监测，构建一整套本地化的数字安全运营中心和服务体系。