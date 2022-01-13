2021，这些慈善力量温暖洛城

15日下午，记者从洛阳市慈善总会获悉，2021年洛阳市慈善总会以扶危济困惠民生为主题，在助力抗洪救灾、灾后重建、乡村振兴、救助困难群众等方面彰显了洛阳慈善力量。

15日下午，记者从洛阳市慈善总会获悉，2021年洛阳市慈善总会以扶危济困惠民生为主题，在助力抗洪救灾、灾后重建、乡村振兴、救助困难群众等方面彰显了洛阳慈善力量。

2021年，洛阳市慈善总会累计为洛阳以及三门峡、济源、运城等周边地市的白血病患者无偿发放药品“格列卫、达希纳”，共计1986.25万元，惠及患者1572人次，极大减轻了患者的经济负担。

2021年7月、8月，洛阳出现持续暴雨天气，洛阳市慈善总会接收捐赠和省慈下拨资金8661万元(含物资价值226万元)，加上近期将要再拨的1200万元，累计筹款近亿元，为恢复受灾群众的生产生活秩序、修复灾区水毁基础设施提供有力支持。

2021年年底，洛阳市慈善总会与洛阳日报社联手开展关注栾川特殊孩子公益行动，全市39家单位参与爱心捐赠，为栾川县特殊教育学校107名智力障碍和聋哑孩子送去过冬用品，该活动引起央视媒体关注。同时，洛阳市慈善总会与洛阳日报社战略合作全面宣传慈善文化，进一步提高广大群众的慈善意识。

洛阳市慈善总会与洛阳多家医疗机构合作建立专项救助基金，为困难患者、罕见病患者、妇女儿童、困难群体进行救助。2021年9月，洛阳市慈善总会与洛阳市中心医院联合建立了“医疗救助和精准帮扶基金”，该基金建立半年来，已募集善款近200万元。

洛阳市慈善总会负责人表示，今年，将继续为洛阳慈善事业高质量发展，在巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、残疾人救助，以及普及慈善知识、传播慈善文化等方面，作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王琰)