央媒观洛｜《农民日报》头版头条：开启乡村全面振兴的洛阳实践

2021年9月11日，河南洛阳市乡村振兴工作会议召开。

会场上，镇村基层党组织书记全神贯注，笔记本上沙沙作响、健笔如飞；讲台上，乡村振兴的实践样本和工作思路渐次呈现，深入浅出、声情并茂。

2021年9月11日，河南洛阳市乡村振兴工作会议召开。这是近年来洛阳市三农工作、乡村振兴方面最大规模的会议，覆盖市、县、乡、村四级党员干部。

全面推进乡村振兴，是打赢脱贫攻坚战后三农工作重心的历史性转移。立足“建强副中心、形成增长极”的发展定位，乡村振兴战略这篇大文章，洛阳该怎么写？

“没有农业农村的现代化，现代化强市建设就难以实现。如果农业农村不能同步现代化，洛阳现代化就会大打折扣。”对乡村振兴的重要战略意义，洛阳市委始终具有清醒认识，坚持把推进乡村振兴作为现代化强市建设的重中之重，下更大功夫努力补齐乡村这块短板。

2021年以来，洛阳市总结借鉴市内外发展经验，按照坚守防止返贫底线，突出“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革五大抓手，以加强党的领导为保障的“151”工作部署，统筹推进“五大振兴”，开启乡村全面振兴和农业农村现代化的新征程。

如今，一场全面推进乡村振兴实践行动，已经在河洛大地渐次铺展。