洛阳一景区旁高速下站口排队拥堵 洛阳高速交警紧急提醒

15日晚，记者从洛阳高速交警支队获悉，因伊川的龙凤山古镇进出车流量较大，景区承载有限，当日17时许，洛栾高速伊川西站出口车流量剧增，造成洛栾高速主线拥堵影响通行。
15日晚，记者从洛阳高速交警支队获悉，因伊川的龙凤山古镇进出车流量较大，景区承载有限，当日17时许，洛栾高速伊川西站出口车流量剧增，造成洛栾高速主线拥堵影响通行。
15日晚，记者从洛阳高速交警支队获悉，因伊川的龙凤山古镇进出车流量较大，景区承载有限，当日17时许，洛栾高速伊川西站出口车流量剧增，造成洛栾高速主线拥堵影响通行。截至18时20分，该路段拥堵情况仍然存在。
洛阳高速交警提醒，假期间请广大市民及时关注路况信息，合理安排出行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋 文/图/视频）
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