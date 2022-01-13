共建轴承联合创新中心、共享发展智库……未来洛龙区将和河科大联动发展

15日，洛龙区与河南科技大学正式签署战略合作框架协议，双方将以打造洛龙区“创新高地、首善之区”，助力河南科技大学争创“双一流”高校为目标，加速推动全区乃至全市产学研融合发展。

15日，洛龙区与河南科技大学正式签署战略合作框架协议，双方将以打造洛龙区“创新高地、首善之区”，助力河南科技大学争创“双一流”高校为目标，加速推动全区乃至全市产学研融合发展。

本着优势互补、互惠互利、注重实效、共谋发展的原则，合作双方将充分发挥河科大的人才、科研、技术优势，以及洛龙区的区位、资源、产业优势，促进产学研有机结合，开展区域发展协同创新，推动高等教育和地方经济持续快速发展。

在具体领域上，双方将围绕12个领域开展合作，具体包括加强轴承产业校地合作，共同建设轴承联合创新中心，推动洛龙区企业与河科大联合成立高端装备智能制造技术、新材料共性技术创新中心；建立人才供需交流平台，双向开展“洛龙企业进校园”“科大学子走企业”相关活动，营造大学生留洛良好氛围，助力洛阳市青年友好型城市建设；共享高端智库，重点为轴承、新材料、智能装备制造、光电电子器件、生物医药、大数据等产业提供智力支持等。此外，双方还将围绕文旅文创、教育、医疗卫生、电子商务等多领域开展全方位合作。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 特约通讯员 苟华云)