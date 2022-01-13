开门红！洛阳市工业增值税今年首月同比增长45.1%

15日，记者从洛阳市工信局获悉，今年1月，洛阳市工业经济运行指标稳中有进，全市工业增值税同比增长45.1%，高于全省32个百分点，60户重点企业产值同比增长6.9%，为奋力实现开门红、全年红奠定坚实基础。

15日，记者从洛阳市工信局获悉，今年1月，洛阳市工业经济运行指标稳中有进，全市工业增值税同比增长45.1%，高于全省32个百分点，60户重点企业产值同比增长6.9%，为奋力实现开门红、全年红奠定坚实基础。

抓调度，确保工业经济平稳运行。洛阳市坚持目标导向，强化精准调度，当前已推动全市规模以上工业企业复工复产目标提前半月完成；加快推进企业升规入库，确保全年新增“四上企业”600家以上。

抓改造，大力推动产业转型升级。洛阳市积极落实制造业“三大改造”实施方案支持政策，做好技改项目政策兑现、入库指导，今年1月计划开工“三大改造”项目73个，实际开工81个，加速推动全市制造业向高端化、智能化、绿色化、服务化方向发展。

抓风口，加快新兴产业培育。洛阳市抢抓风口产业发展机遇，大力培育产业集群，当前已聚焦6大产业领域谋划确定13个风口领域，加快推进124个总投资694亿元的风口领域在建项目，尽快形成新的经济增长点。

抓招商，着力扩大工业项目投资。洛阳市深入开展产业链招商，以产业联盟(协会)为平台，以龙头企业为核心，当前正紧盯新能源汽车、电子信息等产业新风口，瞄准吉利、小鹏、长安、华为、360等头部企业，力争招引一批引领性、带动性、支撑性的重大项目，为重大项目储备打下坚实基础。

抓服务，深入开展“万人助万企”活动。今年以来，洛阳市持续提升助企服务质量，畅通惠企政策高效落地通道，迄今共收集企业284个问题，正在加紧办结中。在高成长性企业培育上，今年1月，全市87家高成长性企业继续保持较高增长势头，其中建龙微纳、恒恩生物等企业实现产值同比接近或翻倍增长。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 周宇飞 郝爽）