小到中雪，南部高海拔山区有大雪！洛阳市气象局发布重要天气报告

15日，洛阳市气象局发布重要天气报告，16日夜至18日，洛阳市有一次降温降雪天气过程，需关注对交通出行的不利影响。

15日，洛阳市气象局发布重要天气报告，16日夜至18日，洛阳市有一次降温降雪天气过程，需关注对交通出行的不利影响。 15日，洛阳市气象局发布重要天气报告，16日夜至18日，洛阳市有一次降温降雪天气过程，需关注对交通出行的不利影响。 受华北不断扩散冷空气和低槽东移影响，预计16日夜至18日，洛阳市有一次降温降雪天气过程，最高气温较前期明显下降至1℃左右。过程累计降雪量2～6毫米，积雪深度2～5厘米，山区4～8厘米。 一、天气预报 今天(15日)夜里：阴天到多云有雾霾，气温-1℃到3℃。 16日(周三)：阴天转小到中雪，南部高海拔山区有大雪，东北风3级到4级，气温-1℃到2℃。 17日(周四)：阴天有小雪，偏东风3级左右，气温-2℃到0℃。 18日(周五)：小雪转阴天，气温-2℃到1℃。 二、关注与建议 1.需重点防范降雪、道路结冰等对交通出行造成的不利影响。 2.旅游景区需提前做好应对降雪的准备，及时向游客发布安全风险提示。 3.降雪对设施农业、畜牧养殖业大棚、电力供应以及疫情防控也会带来不利影响。居民需注意防寒保暖，室内取暖谨防一氧化碳中毒。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 张喜逢 通讯员 郭铭博)